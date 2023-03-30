عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “العقارية السعودية” 11% إلى 82.6 مليون ريال في الربع الرابع



تراجع صافي أرباح شركة العقارية السعودية بنسبة 10.8% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 82.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 92.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات “العربية.نت”.

وارتفعت أرباح “العقارية السعودية” بنسبة 101.28% في العام 2022، إلى نحو 110.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 54.9 مليون ريال في 2021.

وأرجعت الشركة، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح السنوية، إلى عدة عوامل هي الزيادة في الإيرادات الايجارية، والزيادة في الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية وقطع الأراضي، والتوسع في أنشطة الشركات التابعة والزيادة في إيراداتها.

وكذلك انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من المرابحات البنكية.