شكرا لاهتمامكم بخبر “كير الدولية” تقر توزيعات نقدية بقيمة 8.93 مليون ريال عن العام الماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “كير الدولية” تقر توزيعات نقدية بقيمة 8.93 مليون ريال عن العام الماضي



أعلنت شركة كير الدولية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 8.93 مليون ريال تقريبا عن السنة المالية 2022 .

وذكرت في بيان لـ”تداول السعودية” أن إجمالي الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ عددها 12 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.74 هللة، أي ما يعادل نحو 7.4% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

طلبت الشركة من المساهمين سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

كما أشارت إلى أن المساهمين الأجانب غير المقيمين ستخضع توزيعات أرباحهم إلى ضريبة التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

على جانب آخر، أعلنت شركة كير الدولية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (10) للسهم الواحد إلى ريال (1) للسهم الواحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير ولتصبح عدد أسهم الشركة 120 مليون سهم بدلاً من 12 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية.