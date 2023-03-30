عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فشل حظر مبيعات الطاقة الروسية يعني حربا لا نهاية لها



قال وزير الطاقة الأوكراني لصحيفة بوليتيكو، اليوم الخميس، إن فشل حظر مبيعات الطاقة الروسية يعني حربا لا نهاية لها.

وأضاف أن هناك ثغرات في العقوبات المفروضة على مبيعات الطاقة الروسية.

وأوضح الوزير، أن كبرى شركات النفط حققت أرباحا من الحرب وعليها دعمنا.