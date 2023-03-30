شكرا لاهتمامكم بخبر “اللجين” تتحول للخسارة بقيمة 18.2 مليون ريال في الربع الرابع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “اللجين” تتحول للخسارة بقيمة 18.2 مليون ريال في الربع الرابع



تحولت شركة اللجين إلى تسجيل خسائر نحو 18.19 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.41 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات “العربية.نت”.

وبحسب نتائج “اللجين” على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، فإن صافي أرباحها تراجع بنسبة 92.65% في العام 2022، إلى نحو 119.29 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.62 مليار ريال في 2021.

وأرجعت الشركة، تراجع صافي أرباحها العام الماضي، على أساس سنوي، إلى عدة عوامل منها انخفاض حصة شركة اللجين في صافي أرباح الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” لعام 2022 مقارنة بعام 2021.

وأضافت أن صافي الربح للعام 2021، تضمن ربحاً محاسبياً بمبلغ 1.352 مليار ريال، نتيجة إعادة القياس (التقييم) بالقيمة العادلة لحصة شركة اللجين في شركة ناتبت، كجزء من متطلبات توحيد القوائم المالية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بعد تحقق السيطرة على شركة ناتبت بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الاستهلاك على التقييم العادل لموجودات شركة ناتبت وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند التوحيد بتاريخ 11 نوفمبر 2021. حيث بلغ مجموع تكاليف التمويل وتسجيل اهلاك أصول محاسبية إضافية للعام 2022 نحو 43 مليون ريال مقارنة 10 مليون ريال للعام 2021 بزيادة قدرها 33 مليون ريال.