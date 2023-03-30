شكرا لاهتمامكم بخبر “بيتكوين” في طريقها إلى 36 ألف دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بيتكوين” في طريقها إلى 36 ألف دولار



قفزت عملة “بيتكوين” والعملات المشفرة الأخرى يوم الأربعاء، منتعشة من عمليات البيع هذا الأسبوع وسط ضغوط تنظيمية على عملاق الصناعة وأكبر بورصة تشفير “بينانس” والعودة إلى خط صعودي حدد التداول لجزء كبير من العام.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 6% يوم الأربعاء إلى 28500 دولار، واستكمل الصعود متجاوزاً مستوى 29000 دولار اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى وصلت إليه العملة المشفرة منذ يونيو 2022، عندما تسارع انهيار العملة المشفرة مع سلسلة من حالات سقوط بعض الأسماء البارزة في الصناعة.

من جانبها، قالت المحللة في شركة السمسرة “Hargreaves Lansdown”، سوزانا ستريتر: “شهية المستثمرين للمزيد من المخاطرة تعود إلى الوراء”. “هناك توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، ولكن لا يزال يُعتقد أنه قريب من قمة معدلات الذروة، لا سيما أنه من المتوقع أن يتقلص الإقراض المصرفي، مما يتسبب في عبء على الاقتصاد”.

وفي الواقع، قادت “بيتكوين” الأسهم إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة – متفوقة في الأداء على مؤشر “داو جونز” الصناعي و”S&P 500″ وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيصبح أكثر ملاءمة للسياسة النقدية.

وأدت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي إلى إضعاف الطلب على الأصول الأكثر حساسية للمخاطر، مثل الأسهم والعملات المشفرة، لكن المتداولين يأملون الآن في الانتهاء من أسوأ ما في حملة مكافحة التضخم هذه.

ولا تزال الخلفية التنظيمية بعيدة كل البعد عن الوضوح، ولكن من المرجح أن يستمر المتداولون في أخذ إشارات من الصورة الكلية على المدى القصير. وقد يوفر ذلك فرصة لـ “بيتكوين” لتصل إلى المستوى النفسي الرئيسي البالغ 30 ألف دولار – وهي منطقة لم تشهدها الأسعار منذ أن أصبح السوق الهابطة أكثر شراسة في الصيف الماضي. وهناك طريق للوصول إلى مستويات أسعار أعلى، وفقاً لما ذكره موقع “Barrons”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

بدورها، قالت الشريك الإداري في شركة الأبحاث التقنية “Fairlead Strategies”، كاتي ستوكتون: “أكدت بيتكوين حدوث اختراق فوق المقاومة السابقة البالغة 25200 دولار في تطور إيجابي على المدى المتوسط، مما يشير إلى وجود قاعدة للانطلاق”.

وأضافت ستوكتون، أن المقاومة الثانوية قريبة من مستوى 35900 دولار.

وبعيداً عن بيتكوين، تقدمت “إيثر” ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 5% لتصل إلى 1825 دولاراً أميركياً. كانت العملات المشفرة أو العملات الرقمية الصغيرة أكثر ازدهاراً، مع ارتفاع “Cardano” بنسبة 11%، وظهور “Polygon” بنسبة 8%. وكان الأمر كذلك بالنسبة للعملات الساخرة، حيث قفزت “دوجكوين” بنسبة 6% وارتفعت “شيبا إينو” بنسبة 5%.