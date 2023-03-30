أخبار اليمن : وزارة الخارجية تدين اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى

وزارة الخارجية تدين اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصىأدانت وزارة الخارجية اقتحام مستوطنين صهاينة للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الكيان الصهيوني في خطوة تصعيدية رامية إلى رفع وتيرة العنف داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية في بيان لها، من استمرار محاولات الكيان الصهيوني في تغيير هوية المقدسات الإسلامية بالقدس.

وأكد البيان موقف الجمهورية اليمنية قيادة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل، داعياً مجلسي الأمن وحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، للاضطلاع بمسئوليتهم في وضع حد للتجاوزات والاستفزاز ات الصهيونية المتكررة ولتدهور الأوضاع في المنطقة وارتفاع وتيرة العنف.