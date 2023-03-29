عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إدارة بايدن ستوصي هذا الأسبوع بقواعد أكثر صرامة لمنع انهيار البنوك



وول ستريت جورنال: إدارة بايدن ستدعو الاحتياطي الفيدرالي لوضع قواعد بشأن البنوك متوسطة الحجم وول ستريت جورنال: إدارة بايدن ستوصي هذا الأسبوع بقواعد أكثر صرامة لمنع انهيار البنوك

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