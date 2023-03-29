أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف معاش أبريل 2020

صنعاء تعلن صرف نصف معاش أبريل 2020بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم الأربعاء صرف النصف الثاني من معاش شهر أبريل ٢٠٢٠ للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة ابراهيم الحيفي، انه تم استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم داعيا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي.

وأشار إلى أن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والانسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

كما اشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي اطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.