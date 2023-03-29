شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو مذهل لعامل يُنقذ 9 أشخاص في منجم ذهب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو مذهل لعامل يُنقذ 9 أشخاص في منجم ذهب



وثق مقطع فيديو لحظة مذهلة لقدرة خارقة لدى أحد الرجال العاملين في مناجم الذهب، حيث تمكن العامل بيديه العاريتين من إنقاذ 9 عمال من انهيار ترابي كاد يودي بحياتهم.

ويرتدي العامل الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو مغطى بالأوساخ كما يرتدي خوذة للحماية فقط، ويتدلى على منحدر شديد الانحدار بينما يجرف بعنف الحطام والتراب الذي يتهاوى في المكان والذي كاد يطمر المخرج ويهدد حياة بقية العمال.

وبدا العامل الشجاع يراقب تساقط الصخور بقلق قبل أن يمسك برجل داخل الحفرة، ويسحبه للخارج ويعود لمزيد من الناجين.

وقال تقرير نشرته جريدة METRO البريطانية التي بثت مقطع الفيديو إن الركام سقط فجأة على المنحدر، وتحرك بسرعة بعيداً عن الطريق. لكن البطل الشجاع لم يُضع أي وقت في العودة مرة أخرى، وبمساعدة رجل آخر، يتأكد من إنقاذ عمال المنجم الباقين الذين يقفزون إلى بر الأمان.

وحدث ذلك 9 مرات مع صوت هتافات الحشد المشاهد. وجاء الانهيار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقع مثل هذه الحوادث في كثير من الأحيان في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، خاصة في المواقع الحرفية الصغيرة.

وتعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من الحرب منذ أكثر من عقدين، حيث لعبت مناجم الذهب دورا مهماً في بدايات الصراع، بسبب أن مجموعات مختلفة تريد السيطرة على الثروة التي تقدمها هذه المناجم.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة دولاً أخرى، بما في ذلك رواندا وأوغندا وزيمبابوي، باستغلال موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل غير قانوني خلال الاضطرابات.