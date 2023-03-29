شكرا لاهتمامكم بخبر هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل وطرح شركتين في “نمو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل وطرح شركتين في “نمو”



وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب كلا من شركتي “عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة” و”سعودي كول التجارية”، لتسجيل وطرح أسهمهما في السوق الموازية “نمو”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر الموافقة على طلب شركة “عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة” لتسجيل أسهمها وطرح 600 ألف سهماً تمثل 13.04% من أسهمها في السوق الموازية.

وأضافت أنه تم الموافقة على طلب شركة “سعودي كول التجارية” لتسجيل أسهمها وطرح 675 ألف سهماً تمثل 15% من أسهمها في السوق الموازية.

وذكرت الهيئة، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأوضحت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وبينت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.