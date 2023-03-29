شكرا لاهتمامكم بخبر هل تنجح مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لـ 32 شركة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هل تنجح مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لـ 32 شركة؟



ترى مؤسسات دولية أن مصر تواجه تحديا كبيرا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي وشمل 32 شركة.

وأكد بنك “HSBC” أن مصر تواجه تحديا للالتزام ببيع حصص في قائمة هذه الشركات، باعتبار أن مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها تمثل عنصرا رئيسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.

وذكر أن تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف سيعتبر دليلا مهما لالتزام مصر ببرامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، أكد “مورغان ستانلي” أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية “واسع النطاق”، إذا كان ذلك سيضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي المستمرة وسد فجوة التمويل البالغة مليارات الدولارات.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال مبيعات الأصول بحلول العام المقبل (ملياري دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو) و5 مليارات أخرى في العام المالي 2024/2023 .

وتابع “مورغان ستانلي”: “قد يساعد ذلك على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، والتي تقدر بنحو 23-24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل”.

ويرى البنك الأميركي أن التوسع في برنامج الطروحات “لن يكون سهلا” حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق نوع الإصلاح اللازم لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.

وأوضح أن التحدي المتمثل في بيع أصول الدولة قد يزداد مع تحرك الحكومة بشكل أعمق في البرنامج، مع التركيز على الشركات الأصغر حجما والأقل حوكمة.

وأكد “مورغان ستانلي”، أن توقف الطروحات قد يكون مكلفا من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو، حيث يؤدي إلى “تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي الأجنبية لفترات طويلة .

وفي مقابلة مع “العربية”، قال محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه يجب إعادة النظر ببرنامج الطروحات الحكومية، في نفس الوقت أشار ماهر إلى أن سعر الفائدة لن يدعم سعر الجنيه أمام الدولار.

وأضاف ماهر، أن المستثمرين يفضلون الانتظار حتى يستقر سعر الصرف، فيما لدى الحكومة توجه لتنفيذ طروحات كبيرة، لافتا إلى أن “مصر تأخرت كثيرا إذ يتم الحديث عن هذا البرنامج منذ عام 2015”.

وأشار إلى أن هناك وعود كبير من الحكومة المصرية على المضي قدما بقوة في عام 2023، بطرح 32 شركة بالإضافة إلى 12 شركة أخرى سواء من جهاز الخدمة الوطنية أو بعض البنوك.