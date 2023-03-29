عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “التطويرية الغذائية” تتحول للخسائر في 2022



أظهرت القوائم المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، تحول نتائج الأعمال للخسائر خلال عام 2022 بقيمة 3.06 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 2.67 مليون ريال في 2021. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن سبب التحول للخسائر في 2022 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات، إضافة إلى تكوين مخصص خسائر ائتمانية (الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى) وفقا للمعايير الدولية. وانخفضت مبيعات الشركة هامشيا في 2022 بنسبة 2.19% إلى 98.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 100.85 مليون ريال في 2021.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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