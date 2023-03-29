شكرا لاهتمامكم بخبر النفط الروسي يرفع رسوم التخزين في “الفجيرة” إلي مستويات قياسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن النفط الروسي يرفع رسوم التخزين في “الفجيرة” إلي مستويات قياسية



قالت مصادر في قطاع النفط إن التدفقات الكبيرة للنفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا عززت الطلب على صهاريج التخزين في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما رفع رسوم التخزين بها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام2023.

وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام والمنتجات النفطية من روسيا في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/ شباط على الترتيب، مما غير مسار الشحنات إلى وجهات أخرى.

ودفعت القيود المفروضة على الوصول لخدمات التأمين والسفن الغربية بعض التجار إلى مزج الخام الروسي مع إمدادات أخرى في مراكز التخزين مثل الفجيرة ثم إعادة تصديره.

وذكرت عدة مصادر مطلعة أن رسوم صهاريج تخزين النفط في الفجيرة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 12 دولارا للمتر المكعب في الربع الأول، إلا أن الرسوم تختلف بناء على نوع الشحنة بينما تبلغ الرسوم في سنغافورة 7 دولارات للمتر المكعب وفقا لـ “رويترز”.

وأضافوا أن مساحات التخزين في محطات الفجيرة مؤجرة بالكامل ويرفع الطلب القوي على التخزين من إيرادات الشركات المشغلة مثل فوباك وفيتول وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال رسلان خصاونة كبير محللي زيت الوقود في فورتكسا إن “مركز الفجيرة صار مهما لجهود روسيا لتحويل صادراتها من المنتجات النفطية بعيدا عن أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التقليدية إلي أسواق الشرق الأوسط وآسيا”.

يجذب الطلب على أماكن التخزين مشترين إلى هذه الأصول ومن بينها المحطة المملوكة لمجموعة ميركوريا للطاقة،

ويمكن للمحطة الواقعة في منطقة صناعة النفط في الفجيرة المجاورة للميناء استيعاب نحو 465 ألف متر مكعب من المنتجات المكررة بما في ذلك النافتا والبنزين وزيت الوقود.

وقال تايلر بارون الرئيس التنفيذي لشركة مينرفا لتموين السفن التي تشغل المحطة إن الشركة تدرس إشعارات الاهتمام التي تلقتها من مشترين محتملين في الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف “نستخدم الأصل جزئيا لدعم أعمال مينرفا، ولتأجير السعة لأطراف أخرى أيضا،و ليس من استراتيجيتنا أو الضروريات بالنسبة لنا أن نمتلك المحطة لدعم أعمال تموين السفن محليا في الفجيرة”.

وقالت مصادر في القطاع إنه تم بيع محطة جي.بي جلوبل في الفجيرة في الآونة الماضية بنحو 124 مليون دولار.

وعبر سنوات توسعت الفجيرة لتصبح نقطة عبور ذات شعبية لأنشطة التخزين والمزج والنقل من سفينة إلى أخرى، وذلك بفضل موقعها الملائم لذلك بالقرب من مدخل مضيق هرمز.

وبلغت المخزونات البرية من المنتجات المكررة في الفجيرة 21.34 مليون برميل (3.36 مليون طن) في الأسبوع المنتهي في 20 مارس آذار، بحسب بيانات منطقة صناعة النفط بالفجيرة.

ويعد الميناء أيضا ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، حيث بلغ حجم عمليات تموين السفن في عام 2022 نحو 8 ملايين طن.