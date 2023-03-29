شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “نبع الصحة” يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 50% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “نبع الصحة” يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 50%



أوصى مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% ليرتفع من 70 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال عن طريق منح أسهم .

وقالت الشركة فى بيان لـ”تداول السعودية ” إن التوصية بزيادة رأس المال تأتي لدعم المشاريع الجديدة وتوسعات الشركة عبر إصدار أسهم بواقع سهم لكل سهمين ،وأضافت الشركة أنها ستجري رسملة مبلغ 35 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

أما الأحقية فى الأسهم الممنوحة فتكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أنه حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن هذه التوصية تنتظر موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات النظامية.

علي جانب آخر أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بإجمالي 2.1 مليون ريال سعودي توزع 7 ملايين سهم و نصيب السهم من الأرباح 30 هللة .

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

أظهرت النتائج المالية للشركة “نبع الصحة للخدمات الطبية”، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 4.24% خلال 2022 إلى 26.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 25.82 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين الماضي، إن سبب النمو في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، يعود إلى زيادة عدد المرضي بنسبة تقدر بـ 21% عن العام الماضي وهذه الزيادة أدت أيضا لنمو إيرادات الخدمات المساندة التى تتمثل فى خدمات المختبر والأشعة والصيدلية بنسبة تقدر بـ 19%.