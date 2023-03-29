عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إيلون ماسك يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر



دعا إيلون ماسك، ومجموعة من المديرين التنفيذيين والخبراء الذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى توقف مؤقت مدته 6 أشهر في تطوير أنظمة أقوى من نظام “GPT-4″، التابع لشركة “OpenAI”، وذلك في خطاب مفتوح يسلط الضوء على المخاطر المحتملة لهذه الأنظمة على المجتمع والإنسانية.

وحصل الخطاب الصادر عن مؤسسة “Future of Life” غير الربحية، الممولة من قبل “ماسك”، على أكثر من ألف توقيع لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، حتى يتم تطوير وتنفيذ بروتوكولات السلامة لمثل هذه التصاميم وتدقيقها من قبل خبراء مستقلين.

وتأتي هذه المخاوف بعد قيام “Europol” يوم الاثنين بالتحذير من إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة وفي الجرائم الإلكترونية.

من جانبها كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مقترحات لإطار تنظيمي قابل للتكيف حول الذكاء الاصطناعي.