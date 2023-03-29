شكرا لاهتمامكم بخبر أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي كنسبة من السكان.. هذه الدولة في المرتبة الأولى! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي كنسبة من السكان.. هذه الدولة في المرتبة الأولى!



يعد الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم، ويأتي خلف الماء فقط.

في عام 2020، قدرت منظمة الأغذية والزراعة الإنتاج العالمي عند حوالي 7 مليارات طن متري من الشاي في جميع أنحاء العالم، وكانت الصين والهند وكينيا وسريلانكا وإندونيسيا من بين منتجي الشاي الرئيسيين من حيث حجم الإنتاج. ووفقاً لـ “Statista Consumer Market Outlook”، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشاي العالمي إلى 266.7 مليار دولار بحلول عام 2025.

وجمعت شركة البيانات الألمانية “Statista” إحصاءات حول استهلاك الشاي العالمي كنسبة من عدد السكان في عدد من البلدان المحددة، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”، وكانت بياناتها كالتالي:

أكثر الدول استهلاكاً للشاي

سجلت تركيا أعلى معدل لشرب الشاي في عام 2022، حيث قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم يشربون الشاي الساخن بانتظام. فيما احتلت كينيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للشاي، مرتبة عالية أيضاً بين 56 دولة تم تحليلها، حيث قال 83% من المشاركين إنهم يشربون الشاي بانتظام.

وفي الوقت نفسه، احتلت المملكة المتحدة، المشهورة كدولة تحب فنجاناً، وتحدد له مواعيد مثل “شاي الخامسة” مرتبة أقل قليلاً حيث يشربها 59% من الناس.

وفي حين أن هذا لا يزال مرتفعاً، إلا أنه أقل بحوالي عشر نقاط مئوية من البلد المجاور الذي يشرب الشاي في أيرلندا.

وفي المقارنة العالمية، اقتربت إسبانيا من القاع، حيث يشرب أكثر من ثلث الناس الشاي بانتظام.

وتأتي الإحصائية تزامناً مع انطلاق مؤتمر الشاي العالمي ومعرض إكسبو 2023 الذي يبدأ أعماله في لاس فيغاس، من 27 إلى 29 مارس.