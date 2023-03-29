شكرا لاهتمامكم بخبر توقيع مشروع الخط الجديد في جازان بالقريب العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقيع مشروع الخط الجديد في جازان بالقريب العاجل



قال الرئيس التنفيذي لشركة “أسمنت الجنوبية” عقيل بن كَدَسه، في مقابلة مع “العربية”، إن انخفاض نتائج الشركة خلال عام 2022، يعود إلى تراجع كمية المبيعات وربحية الطن المباع بفعل هبوط سعر البيع بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأضاف عقيل أن نتائج الأعمال تأثرت سلباً أيضا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بدءا من الربع الثاني من عام 2022، وبمتوسط زيادة 10% على أساس سنوي.

وأضاف أن الربع الأول من عام 2023، شهد استمرارا في انخفاض أسعار البيع، كما أنه من غير المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب تدني الطلب في هذا الوقت من شهر رمضان وحتى شهر ذي الحجة.

وتوقع أن تشهد السوق المحلية زيادة في الطلب على الأسمنت بداية من الربع الثالث لعام 2023، وهو ما يسهم في تحسن أسعار البيع، كما أنه مع بدء تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة بالمملكة بالفترة المقبلة أن يدعم تحسن السوق، قائلا :”نتطلع أن نشارك في بعض هذه المشاريع الكبرى”.

وكشف عن الانتهاء من دراسة العروض الفنية والمالية لإنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان والذي يعد مشروع إحلال لخطوط الإنتاج القديمة، موضحا :”نحن حاليا في مرحلة المراجعة النهائية للعروض تمهيدا لتوقيع العقود في أقرب وقت”.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي وبعد توقيع عقد خط جازان بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن بالإضافة إلى البنية التحتية لخط إنتاج آخر بطاقة 5 آلاف طن أخرى، سيتم تقييم ودراسة احتياجات السوق والطلب على الأسمنت، لتحديد مدى الحاجة لإنشاء خطوط جديدة أو الاكتفاء بالوضع الحالي.