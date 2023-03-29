عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج نوال الزغبي تُفاجئ ماغي بو غصن بموقع تصوير “للموت”



نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” يظهر مفاجأة حضرتها لصديقتها الممثلة ماغي بو غصن. وكما نشاهد في الفيديو وصول نوال الزغبي بشكل مفاجئ الى موقع تصوير مسلسل “للموت” بموسمه الثالث، ودخولها الى الكواليس واستقبال ماغي لها. بو غصن التي تفاجأت برؤية نوال، استقبلتها بالأحضان والقبلات، وقالت نوال خلال الفيديو: “ما عاد فيني اتحمل بدي أعرف شو النهاية”، وضحكت ماغي وقالت لها بدنا تشوفي وتتشوقي. وغنتا سويا أغنية: “أنا مش بكسب والنعمة ده أنا أخسرك”.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp