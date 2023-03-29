عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أبل” تطلق خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” بعد تأخير طويل



بدأت شركة أبل بطرح خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” بعد تأخير طويل منذ الإعلان عن هذه الخدمة في يونيو من العام الماضي.

وبحسب تفاصيل الخدمة، ستقوم شركة أبل بتقسيم قيمة مشتريات العملاء إلى 4 دفعات موزعة على 6 أسابيع بدون فوائد أو رسوم.

وستنافس أبل شركات أخرى مسيطرة في هذا القطاع مثل “Affirm Holdings” وبنك “Klarna” حيث ستقوم أبل بتمويل القروض عبر شركة تابعة جديدة لها تسمى “أبل للتمويل”.

ومن المقرر توفير الخدمة الجديدة في الأماكن التي تقبل الدفع عبر تطبيق “أبل باي”، كما سيتم إدارتها من خلال تطبيق “Wallet”.

وقالت الشركة: “ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد”.