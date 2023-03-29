شكرا لاهتمامكم بخبر كندا لا تستبعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.2% العام الجاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كندا لا تستبعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.2% العام الجاري



تتوقع الحكومة الكندية في ميزانيتها نموا اقتصاديا ضعيفا في 2023، مع التأكيد على خطر حدوث “ركود معتدل” في أسوأ السيناريوهات.

وتوقعت أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 1.5% في 2024، ومع ذلك لا تستبعد الحكومة احتمال حدوث انكماش 0.2% في 2023.

وحسب مشروع الموازنة، سيرتفع الدين العام في السنة المقبلة إلى 43.5% من إجمالي الناتج المحلي، ثم ينخفض تدريجياً إلى أقل من 40% بحلول 2027- 2028، وفقا لـ”فرانس برس”.

كشفت كندا، اليوم الثلاثاء، عن ميزانية تهدف إلى جعل البلاد “قوة عظمى” للطاقة النظيفة وتطوير قدراتها في إنتاج المعادن النادرة والسيارات الكهربائية في العالم.

منحت حكومة جاستن ترودو إعفاءات ضريبية كبيرة تتراوح بين 15 و30% لعدد كبير من قطاعات توليد الطاقة، من طاقة البحار إلى القطاع النووي وكذلك استخراج المعادن الأساسية للبطاريات الكهربائية.

وتستند الإجراءات المعلنة أيضًا إلى إعفاءات ضريبية واستثمارات سابقة في مشاريع “الاقتصاد النظيف”، مثل إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة.

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن العالم يمر بأهم تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية”، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.

وأضافت خلال عرضها الميزانية أمام البرلمان “اليوم وفي السنوات المقبلة يجب على كندا أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية، هذه الفرصة الرائعة التي أمامنا، وإلا سنتخلف عن الركب لأن الديموقراطيات في جميع أنحاء العالم تبني الاقتصاد النظيف للقرن الحادي والعشرين”.

ومع احتمال وصول هذه الإعفاءات الضريبية إلى أكثر من ثمانين مليار دولار كندي (54 مليار يورو) في العقد المقبل، تأمل أوتاوا في تقليص الفارق مع المليارات التي خصصتها الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة”.

وتقول وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التكنولوجيا النظيفة أكثر من 630 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بحلول 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

وتتضمن ميزانية أوتاوا مليارات الدولارات لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، كما تعد بإبقاء أسعار الطاقة وائتمانات الكربون كما تم التفاوض عليها في حالة انخفاض أسعار السوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في العقود.

من جهته، عبر مؤتمر العمل الكندي عن “قلقه من تخفيض نسبته 3%، في تمويل قطاع الصحة العامة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على العمال والخدمات التي يعتمد عليها الناس”.

وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أيضا عن تقديم مساعدة محددة للفئات الأكثر فقرا، ستستفيد منها 11 مليون أسرة كندية، وإطلاق خطة جديدة للعناية بالأسنان لنحو تسعة ملايين كندي لا يملكون تأمينا صحيا.