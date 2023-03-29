شكرا لاهتمامكم بخبر حادث مروع.. فيديو يوثق لحظة مقتل شرطي بالرصاص في ألاباما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن حادث مروع.. فيديو يوثق لحظة مقتل شرطي بالرصاص في ألاباما



لقي ضابط شرطة مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بإطلاق نار في شمال ولاية ألاباما الأمريكية الثلاثاء أثناء الاستجابة لحادث عنف منزلي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت إدارة شرطة هانتسفيل إن مجموعة من الضباط وصلت إلى أحد المجمعات السكنية في المدينة حيث عثروا على امرأة أصيبت بالرصاص.

الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين

وذكر المدعي العام للولاية ستيف مارشال أن الضباط حاولوا إنقاذ امرأة وطفلين عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل رجل اعتصم إثر ذلك داخل شقة.

وتم نقل الضابطين المصابين إلى مستشفى هانتسفيل قبل أن يتوفي أحدهما هناك، فيما خضع الآخر لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة. كما تم نقل المرأة إلى المستشفى أيضا وبإصابات لا تهدد حياتها.

وقالت شرطة هانتسفيل إن المشتبه بإطلاقه النار، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، ألقي القبض عليه حوالي الساعة 6:20 مساء وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح لا تشكل تهديدا على حياته.