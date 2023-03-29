شكرا لاهتمامكم بخبر بورصة طوكيو تغلق عند أعلى مستوى في قرابة 3 أسابيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بورصة طوكيو تغلق عند أعلى مستوى في قرابة 3 أسابيع



أغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو اليابانية عند أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على الأسهم التي من المقرر تداولها هذا الأسبوع دون الحق في توزيع الأرباح وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ذات التأثير الكبير في السوق مدعوما بخطط تقسيم مجموعة علي بابا.

وصعد المؤشر نيكاي 1.33%، ليغلق عند 27883.78 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ العاشر من مارس آذار وأكبر زيادة يومية منذ 22 مارس آذار،كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46% إلى 1995.48 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “ارتفعت الأسهم اليابانية بسبب الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأعلى بينما قدمت المكاسب في مجموعة سوفت بنك المزيد من الدعم”.

وقفز سهم سوفت بنك 6.18%، ليصبح الداعم الأكبر للمؤشر نيكاي، بواقع 62 نقطة، بعد أن أعلنت مجموعة علي بابا عن خطط للتقسيم إلى ست وحدات استكشاف عمليات جمع الأموال أو الإدراج لمعظمها وتمتلك سوفت بنك حصة في علي بابا.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.90%،كما زاد سهم دايكن لمكيفات الهواء 2.07 %، وصعد مؤشر قطاع التنقيب عن النفط 2.63 %، ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي ارتفع 213 سهما وهبط عشرة أسهم وبقي اثنان دون تغيير.