شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع خسائر “السعودية للأسماك” 101% إلى 68.8 مليون ريال في 2022 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع خسائر “السعودية للأسماك” 101% إلى 68.8 مليون ريال في 2022
ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 101.23% في 2022، إلى نحو 68.79 مليون ريال في 2022، مقارنة بخسائر نحو 34.18 مليون ريال في 2021.
وفي بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، أرجعت “السعودية للأسماك”، ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 25 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة والمتغيرة في المزارع بسبب إعادة تشغيل المزارع إضافة إلى طول فترة الإنتاج والحصاد.
وتعود كذلك إلى تسجيل خسارة قدرها 3.5 مليون ريال نتيجة تقييم الأصول البيولوجية مقارنة بأثر إيجابي للتقييم في عام 2021 بمبلغ 12 مليون ريال.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 197.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2022، تمثل نسبة 49.4% من رأس المال.
وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثـر مـن رأس مالها.
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