شكرا لاهتمامكم بخبر “دي إن أو” النرويجية تبدأ إغلاق آبارها النفطية فى “كردستان العراق” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “دي إن أو” النرويجية تبدأ إغلاق آبارها النفطية فى “كردستان العراق”



أعلنت شركة “دي إن أو” مشغل النفط والغاز النرويجي، اليوم الأربعاء، أنها بدأت الإغلاق المنظم لحقول النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من قرارها بوقف التسليم مؤقتًا إلى خط الأنابيب العراقي التركي المتجه إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء جيهان التركي عقب حكم تحكيم لصالح العراق ضد تركيا لتصديرها النفط الكردي دون موافقة بغداد.

وقالت الشركة في بيان، إنها حولت إنتاج النفط إلى صهاريج التخزين، مشيرة إلى أن سعة الصهاريج محدودة بحسب ما نقلت “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأشارت إلى أن متوسط إنتاج الشركة في حقول طاوكي وبيشكابير بلغ 107 آلاف برميل من النفط يوميًا في عام 2022 ، وهو ما يمثل ربع إجمالي صادرات كردستان.

قالت شركات نفطية في إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، إن شركة خطوط أنابيب كردستان أغلقت خط الأنابيب العراقي التركي بناء على طلب الحكومة التركية.

تأتي هذه الأنباء بعدما أوقف العراق الصادرات النفطية من الإقليم الواقع في شمال البلاد عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا يسمح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت شركة دي.إن.أو النرويجية التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط، إنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.