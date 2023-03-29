عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط لخفض حصتها في “مرسيدس بنز”



يخطط صندوق الثروة السيادي الكويتي، ثالث أكبر مساهم في مرسيدس بنز، خفض حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم، وفقا لمديري دفاتر. وعند سعر استرشادي 69.27 يورو للسهم الواحد، يمكن أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 1.385 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، وهو ما قد يخفض حصتها إلى أقل من 5% من 6.84% حاليا. وقالت مرسيدس بنز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بمواصلة شراكة ناجحة مع مرسيدس بنز وستظل مساهما رئيسيا”. وتراجع سهم مرسيدس بنز المدرجة في بورصة فرانكفورت 2.3% بعد تلك الأنباء.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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