عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ساعة أغلى من طائرة خاصة في معرض “وتشز أند وندرز”



إنها ساعة Billionaire Timeless Treasure التي تُزينها425 ماسة صفراء نادرة، وهي تُعتبر من أغلى الساعات في العالم إذ يبلغ ثمنها 20 مليون دولار ويفوق ثمن فيللا أو طائرة خاصة. تحمل هذه الساعة توقيع دار Jacob&Co، وقد تمّ الكشف عنها في معرض Watches and Wonders للساعات الذي يُقام حالياً في مدينة جنيف السويسريّة.





استغرق البحث عن الماسات الصفراء عالية الجودة التي تُزيّن هذه الساعة حوالي 3سنوات ونصف، حيث تمّ استعمال مجموعة من الأحجار الماسيّة يبلغ وزنها 880 قيراطاً وصقلها وفق قطع Asscher المربّع ليُصبح عددها عند تركيبها على الساعة 425 ماسة صفراء يبلغ وزنها 216 قيراطاً. تتزيّن هذه الساعة أيضاً بمجموعة من أحجار التسافوريت الخضراء فيما تم ترصيع حركة التوربيون الخاصة بها بمجموع57 ماسة صفراء بقطع الباغيت.

وقد كشف متحدث باسم دار Jacob&Co أن الماس الأصفر نادر جداً، وفي الوقت الذي تحصل فيه الدار على أحجار الماس الأبيض بالعشرات والمئات فإن الحصول على الماس الأصفر يتمّ الواحدة تلو الأخرى أو كل اثنين أو ثلاثة على الأكثر وقد حدث عدة مرات أنه مضت أسابيع دون حصول الدار على ماسة صفراء جديرة بأن يتمّ استعمالها في ترصيع هذه الساعة. خاصةً أن الماس الأصفر هو من أندر ألوان الماس في العالم ويتمّ اكتشاف ماسة صفراء واحدة مقابل كل 10 آلاف ماسة بيضاء. أما قطع Asscher فيعود إلى حقبة الآرت ديكو، وهو يتميّز بتصميمه المربّع ذات الزوايا المقصوصة التي تساعد على إبراز كل حجر بمفرده.

– قطع فاخرة ونادرة:

تنضم هذه الساعة إلى مجموعة ساعات Jacob &Co Billionaire الفاخرة، وقد تمّ الكشف عن أول تصاميم من هذه المجموعة في العام 2015 على شكل ساعة زيّنتها 239 ماسة بقطع الزمرد وتميّزت بحركة توربيون رقيقة جداً وبسعر بلغ 18 مليون دولار. أما التصميم الثاني الذي حمل إسم Billionaire II فقد زيّنه 424 حجر ماسيّ بلغ وزنها 161 قيراطاً، فيما تزيّنت ساعة Billionaire III بمجموع 714 حجر ماسي بقطع الباغيت وتمّ تصميم 18 قطعة منها في إصدار محدود. وهي توفرت أيضاً بإصدار اجتمع فيه الماس مع 134 حجر من الياقوت الأحمر. وقد كشفت ساعة Billionaire Timeless Treasure عن جرأة كبيرة تتمتع بها دار Jacob&Co في مجال صناعة الساعات الفاخرة وتنفيذ تصميم استثنائي تفوّق على كل الساعات الفاخرة في مجال الترف، والتفرّد، وجودة الماس.