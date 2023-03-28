شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو مسرب.. محمد سعد يسب العاملين في مسلسله الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو مسرب.. محمد سعد يسب العاملين في مسلسله الجديد



واقعة غريبة شهدها مسلسل “الحاج إكسلانس” الذي يقوم ببطولته محمد سعد ويعرض في شهر رمضان الجاري.

حيث جرى تسريب مقطع فيديو من كواليس العمل، يظهر فيه الفنان محمد سعد وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها في المسلسل، لكنه يتعدى على العاملين في المسلسل بالسب والإهانة، دون أن يتحدث معه أحد.

المقطع جرى تداوله بكثافة عبر شبكات التواصل دون الكشف عن المناسبة التي التقط فيها، والسبب الذي أدى إلى غضب بطل المسلسل بهذه الطريقة.

حيث يظهر وهو يردد بعض الكلمات مثل “أنتم فشلة.. محدش طايقكم.. اللي مش عاجبه كلامي يقول”، دون أن يظهر الشخص أو المجموعة التي يوجه إليها الحديث.

البعض تحدث عن كون محمد سعد يوجه حديثه إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت، لكن الأخير نفى الأمر في تصريحات صحافية منسوبة إليه.

وأكد المخرج أن شجار محمد سعد كان مع طاقم إنتاج المسلسل، حيث طلب منهم أمرا لكنهم لم ينفذوه، وهو ما جعله ينفعل بهذا الشكل الكبير.

المخرج أشار إلى كونه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمد سعد، وأن الأخير هو من رشحه للمشاركة في العمل، مشددا على أن هذه الواقعة هي الأولى والأخيرة التي انفعل فيها محمد سعد خلال تصوير المسلسل.

بدوره لم يعلق محمد سعد على الفيديو المسرب إليه حتى الآن، ولم يذكر الأسباب التي دفعته إلى الحديث بهذا الشكل مع العاملين في المسلسل.