عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “بن داود” تتراجع 48.2% في 2022 إلى 124.7 مليون ريال



تراجع صافي أرباح شركة “بن داود القابضة”، بنسبة 48.15% في 2022، إلى نحو 124.73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بقيمة 240.56 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أرباحها السنوية خلال 2022 على أساس سنوي يعود إلى عدم كفاية زﯾﺎدة الإيرادات لتعويض التأثير التراكمي لانخفاض هامش إجمالي الربح وزيادة النفقات التشغيلية.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 11.75% في 2022، إلى نحو 4.89 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 4.38 مليار ريال في 2021.