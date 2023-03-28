عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “دار المعدات” تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية بقيمة 194.8 مليون ريال



أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية بمنطقة المدينة المنورة مع وزارة الصحة، بقيمة 194.8 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة). وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن مدة تنفيذ العقد 5 سنوات. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp