شكرا لاهتمامكم بخبر استقرار الأسهم الأميركية مع التركيز على أسهم البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقرار الأسهم الأميركية مع التركيز على أسهم البنوك



لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد صعود ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على مدى ثلاث جلسات بفضل إجراءات دعم القطاع المصرفي وصفقة الاستحواذ على أصول بنك سيليكون فالي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.77 نقطة، أي 0.01 %،عند الفتح إلى 32434.85 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.40 نقطة، أي 0.09%، إلى 3974.13 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 16.07 نقطة، أي 0.14 %، مسجلا 11752.76 نقطة عند الفتح.

يأتي ذلك بعدما صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية عقب صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار وفقا لـ”رويترز”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أميركيين متوسطي الحجم.

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6% بعدما ارتفع 1.4% أمس الاثنين.