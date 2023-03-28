شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم “علي بابا” تقفز 9% بعد تقسيمها إلى 6 وحدات مستقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم “علي بابا” تقفز 9% بعد تقسيمها إلى 6 وحدات مستقلة



قالت شركة علي بابا اليوم الثلاثاء، إنها ستقسم شركتها إلى 6 مجموعات أعمال، لكل منها القدرة على جمع التمويل الخارجي والطرح للاكتتاب العام. وتعتبر هذه الخطوة أهم عملية إعادة تنظيم في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية الصيني.

وستتم إدارة كل مجموعة أعمال من قبل رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها.

أضافت “علي بابا” في بيان إن هذه الخطوة “تهدف إلى إطلاق العنان لتعزيز حقوق المساهمين والقدرة التنافسية في السوق”.

ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 9%، في عمليات ما قبل افتتاح السوق في الولايات المتحدة.

واجهت شركة علي بابا تحديات في النمو وسط تشديد تنظيمي على قطاع التكنولوجيا المحلي في الصين وتباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحللين يعتقدون أن نمو عملاق التجارة الإلكترونية ارتفع خلال بقية عام 2022.

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين صعبين بالنسبة لشركة علي بابا التي واجهت تباطؤًا في النمو الاقتصادي في الداخل وتشديد التنظيم من بكين، مما أدى إلى فقدان نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية. كافحت “علي بابا” لتحقيق النمو خلال الأرباع القليلة الماضية.

تتطلع “علي بابا” الآن إلى تنشيط النمو من خلال إعادة التنظيم.