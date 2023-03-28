شكرا لاهتمامكم بخبر الاقتصاد الأميركي سيبدأ التراجع فى الربع الثالث من هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الاقتصاد الأميركي سيبدأ التراجع فى الربع الثالث من هذا العام



استبعدت زينة رزق، المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فى رفع الفائدة لمدة طويلة.

وأضافت فى مقابلة مع “العربية”: “نعتقد أنه مازال أمامه رفع بنسبة 1%، ولكن لا نرى أن الزيادة في التضخم تحتاج رفعا للفائدة أكثر من أربع مرات حتى الآن”.

وذكرت أن الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي ستؤثر على معدلات نمو الائتمان، وستتراجع لدرجة أن الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة تجنبا لتراجع الاقتصاد.

توقعت أن يتراجع نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام بداية من الربع الثالث أو الرابع هذا العام وعندها سيتوقف الفيدرالي عن زيادة الفائدة.

وقالت رزق إنه نظرا للمخاطر التى تواجهها السوق والتراجع الاقتصادي المتوقع فإن أرقام كابيتال تفضل السندات الاستثمارية على مرتفعة العائد، نظرا لارتفاع مخاطر إعادة تمويل الدين للسندات مرتفعة العائد بسبب عدم اليقين في السوق.

وقالت أرقام كابيتال في تقرير لها اليوم إن الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية لديهما الأدوات اللازمة لاحتواء أي أزمة داخل النظام المصرفي الأميركي، لافتا إلى أن مخاطر حدوث أزمات نظامية لا تزال منخفضة.

وأكد التقرير أن أي ضعف في أسعار النفط سيكون قصير الأجل نسبيا، نظرا لمشاكل العرض طويلة الأجل في القطاع.

وتوقع التقرير أن تبقى العوائد على سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، وأن لا تتراجع عن المستويات التي سجلتها خلال الفترة الماضية.