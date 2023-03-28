شكرا لاهتمامكم بخبر نجحنا في إعادة توجيه صادراتنا النفطية رغم العقوبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نجحنا في إعادة توجيه صادراتنا النفطية رغم العقوبات



قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده نجحت في إعادة توجيه صادراتها النفطية رغم العقوبات.

ونقل تلفزيون “آر.تي” الروسي عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الثلاثاء، إن معظم إمدادات الطاقة الروسية جرى تحويلها إلى أسواق الدول الصديقة.

وأضاف نوفاك أن إمدادات النفط من روسيا إلى الهند زادت في العام الماضي 22 مثلا.

يأتي هذا بينما تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة، إذ ركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 77.73 دولار للبرميل عند الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.19% إلى 72.67 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

وارتفعت الأسعار خلال الجلسة السابقة بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم 15 مارس الجاري إن عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42% في فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.

وجنت روسيا 11.6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا، وبلغت عائدات روسيا 14.3 مليار دولار في يناير.