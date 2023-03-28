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انخفاض الصادرات السلعية السعودية 2.8% إلى 105 مليارات ريال خلال يناير

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شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض الصادرات السلعية السعودية 2.8% إلى 105 مليارات ريال خلال يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض الصادرات السلعية السعودية 2.8% إلى 105 مليارات ريال خلال يناير

انخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير من العام الجاري، بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 105 مليارات ريال بسبب تراجع الصادرات البترولية 1.7% إلى نحو 82 مليار ريال.

فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 78% في يناير من العام الحالي من 77% في يناير 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات غير النفطية 6.7% في يناير على أساس سنوي إلى 23 مليار ريال.

ونمت الواردات السعودية 26.9% على أساس سنوي في يناير إلى 66.6 مليار ريال.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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