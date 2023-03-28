شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع الذهب مع نزول الدولار بفعل انحسار المخاوف من أزمة مصرفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع الذهب مع نزول الدولار بفعل انحسار المخاوف من أزمة مصرفية



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1959.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1960.30 دولار.

وقال كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز، كليفورد بينيت: “يبدو أن الدولار الأميركي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)”، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من 1% أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1409.70 دولار.