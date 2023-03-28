شكرا لاهتمامكم بخبر “ديزني” تبدأ واحدة من 3 جولات لتسريح 7000 موظف قبل الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ديزني” تبدأ واحدة من 3 جولات لتسريح 7000 موظف قبل الصيف



ستشرع شركة “ديزني” في تسريح آلاف الموظفين هذا الأسبوع، وهي الجولة الأولى من 3 جولات قبل بداية الصيف والتي تؤدي إلى تخفيض حوالي 7000 وظيفة بشكل إجمالي، وفقاً لمذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة، بوب إيغر.

التخفيضات جزء من خطة أوسع لتقليل نفقات الشركة وتعزيز التدفق النقدي الحر، حيث قالت “ديزني” الشهر الماضي، إنها تخطط لخفض التكاليف بنحو 5.5 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار في الإنفاق على المحتوى.

وكتب إيغر في المذكرة: “بدأنا هذا الأسبوع بإخطار الموظفين الذين تأثرت وظائفهم بقرار تخفيض القوة العاملة في الشركة”. “سينقل القادة الأخبار مباشرة إلى المجموعة الأولى من الموظفين المتأثرين خلال الأيام الأربعة المقبلة”. وأضاف “ستحدث جولة ثانية أكبر من إشعارات التسريح في أبريل مع تخفيض عدد الموظفين بعدة آلاف، ونتوقع أن نبدأ الجولة الأخيرة من الإشعارات قبل بداية الصيف للوصول إلى هدفنا المتمثل في 7000 وظيفة”، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتحذو “ديزني” حذو شركة “Warner Bros”، و”Discovery”، وغيرها من الشركات الإعلامية القديمة التي تقلل الوظائف والإنفاق.

وقالت ديزني إن أعمال البث المباشر، بقيادة “Disney +”، و”Hulu”، و”ESPN +”، ستتوقف عن خسارة الأموال في عام 2024.

ارتفعت أسهم ديزني بنحو 8% هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 44% العام الماضي.