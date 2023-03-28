عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شركة “عِلم” تعتزم توزيع 30% أرباحا نقدية مرحلية عن النصف الثاني



أعلنت شركة عِلم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي نحو 233.09 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 77.697 مليون سهم.

وقالت “عِلم” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 3 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وسيكون تاریخ الأحقیة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

فيما سيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 13 أبريل 2023.

كانت النتائج المالیة الموحدة السنویة لشركة عِلم، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 64.02% في 2022، إلى نحو 930 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 567 مليون ريال في 2021.