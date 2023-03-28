شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بسبب مخاوف المعروض وأزمة المصارف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بسبب مخاوف المعروض وأزمة المصارف



تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة إذ ركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 77.73 دولار للبرميل عند الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.19% إلى 72.67 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال الجلسة السابقة بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز أمس الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي الذي أثار الاضطراب في أسواق المال.

وأفادت تقارير بأن السلطات الأميركية بدأت مداولات بشأن التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ.

وتلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي.

وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت نحو 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.