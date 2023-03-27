الحمادي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، مقرر الهيئة الشوروية، الأستاذ نبيل الحمادي.
الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم، شهراً مليئاً بالعطاء والفضائل والأجر، وأن يمن علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا بالخير، وعلى وطننا وشعبنا بالأمن والسلام والاستقرار.
وكل عام وأنتم بخير
نبيل الحمادي
عضو اللجنة العامة
مقرر الهيئة الشوروية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الحمادي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.