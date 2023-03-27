أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بنيران سعودية في صعدة

شهيد و4 جرحى بنيران سعودية في صعدة
اُستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، اليوم، بنيران العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر طبي في مستشفى رازح الريفي، أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين.
يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد منذ مطلع العام الجاري، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.
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