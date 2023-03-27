شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهدوء المخاوف من قطاع المصارف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهدوء المخاوف من قطاع المصارف



تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما قلل ارتفاع الأسهم من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، فيما يعكف المستثمرون على تقييم الخطوات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي العالمي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1949.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5%، إلى 1954.20 دولار.

وساعد التوصل لمشتر لودائع بنك سيليكون فالي وقروضه أسهم البنوك الأوروبية على التعافي بصورة جزئية، الأمر الذي قاد بدوره إلى تراجع الذهب لما دون حاجز الألفي دولار الذي اخترقه الأسبوع الماضي.

وقال لوكمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث في (إف.إكس.تي.إم) بعدما لامس الذهب الحاجز النفسي عند الألفي دولار الأسبوع الماضي، استغل المنافسون هذه المقاومة من أجل الانقضاض، كما تضاءلت الشهية لاقتناء المعدن النفيس بسبب استقرار الدولار والإشارات المتضاربة الصادرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية”.

وذكر كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل في كينيسيس ماني أن الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين قد يكون بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسهم لكن الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابيا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2%، إلى 22.96 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1%، إلى 965.94 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.3 %، إلى 1420.44 دولار.