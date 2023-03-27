شكرا لاهتمامكم بخبر كلمة مرور WIFI.. قد توقعك في ورطات لا تتخيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كلمة مرور WIFI.. قد توقعك في ورطات لا تتخيلها



يعد “إعارة” كلمة مرور الـWi-Fi الخاصة بك لصديق أو جار أمراً شائعاً نسبياً. لكن هناك عدداً من المخاطر التي يجب عليك مراعاتها قبل القيام بذلك.

وفيما يلي 10 أسباب تجعلك تفكر ملياً قبل أن تقدم على هذه الخطوة، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

1- التنزيلات غير القانونية

إذا استخدم شخص آخر اتصالك بالإنترنت لتنزيل محتوى غير قانوني، فسوف يترك أثراً عبر الإنترنت يعود إلى جهاز التوجيه الخاص بك.

ويمكن لصديق أن يختار تنزيل فيلم أو مسلسل تلفزيوني بشكل غير قانوني في منزلك لتجنب تعريض نفسه للخطر.

فيما قد تجد نفسك مضطرا لدفع غرامة كبيرة.

2- البرامج الضارة يمكن أن تنتشر

يمكنك مشاركة كلمة مرورك مع شخص تثق به تماماً وتعرف على وجه اليقين أنه لن يستفيد أبداً من لطفك. مع ذلك، فحتى الصديق الجدير بالثقة أو أحد أفراد الأسرة المتصلين بشبكتك قد يتسبب في كارثة.

فإذا كان جهاز، مثل الهاتف الذكي، مصاباً ببرامج ضارة ويتصل بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك، قد يستمر في مهاجمة أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية الخاصة بك أثناء انتشارها.

(تعبيرية من آيستوك)

3- يمكنهم استخدام جميع بياناتك

يقدم جميع مزودي خدمات النطاق العريض تقريباً تنزيلات غير محدودة ولا توجد قيود على البيانات. لذلك قد تعتقد أن هذا لن يؤثر عليك. مع ذلك، تُعرف معظم الحزم غير المحدودة إما باسم “قياسي غير محدود” أو “غير محدود حقاً”.

ومع الحزم القياسية غير المحدودة، يمكن أن تكون هناك قيود، مثل إدارة حركة المرور وسياسات الاستخدام العادل.

فإذا قمت بتسليم كلمة المرور الخاصة بك إلى شخص يقوم بتنزيلات كبيرة جداً ومنتظمة، قد يعتبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أنك تسيء استخدام سياسة الاستخدام العادل، مما قد يؤدي إلى إبطاء سرعة اتصالك وفي الحالات الخطيرة إنهائه.

4- يمكن للمستخدمين رؤية الاتصالات

إن السماح لشخص ما بالاتصال بشبكة الـWi-Fi الخاصة بك يمنح شخصاً ما حق الوصول إلى نظام حيث يتم إدخال البيانات وإخراجها.

ويمكن لأي شخص خبير تقنياً باستخدام برامج كمبيوتر مجانية، فحص شبكتك التي ستوفر قائمة بكل جهاز متصل حالياً.

(تعبيرية من آيستوك)

5- يمكن حظر IP الخاص بك

يمكن لبعض مواقع الويب، بما في ذلك الوسائط الاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، إصدار حظر IP للمستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بهم. هذا يعني أنه سيتم حظر الوصول إلى موقع الويب المحدد للجميع على نفس شبكة Wi-Fi – وليس فقط حساب محدد.

إلا أن عمليات الحظر ليست دائمة ويمكنك تغيير عنوان IP الخاص بك.

6- يمكنهم استخدام كلمة المرور الخاصة بك

من المعروف أن كلمات مرور الـWi-Fi يصعب تذكرها، فهي مليئة بالأرقام العشوائية والأحرف. ويلجأ العديد من الأشخاص إلى لصق كلمة المرور على ثلاجتهم أو حفظها كصورة على هواتفهم.

لكن البعض يختار إعادة تسمية كلمة المرور الخاصة بهم إلى شيء يمكنهم تذكره – كلمة مرور أخرى يستخدمونها بالفعل. هذا يعرضك لخطر أن يتمكن شخص ما من الوصول لحساباتك.

7- يمكنهم خنق كل عرض النطاق الترددي

النطاق الترددي هو مقدار البيانات التي يمكن نقلها من جهاز التوجيه الخاص بك إلى أجهزتك في أي وقت – أو السرعة أو الإنترنت الخاص بك.

فإذا كنت تشاهد فيلماً بدقة 4K، لكن صديقك أو جارك يقوم بتنزيل ملفات كبيرة ويلعب لعبة عبر الإنترنت، قد تجد أن كل شيء يصبح بطيئاً.

(تعبيرية من آيستوك)

8- القيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت

سيتم إرجاع النشاط عبر الإنترنت على شبكة الـWi-Fi إليك، بما في ذلك الإجراءات التي تنتهك القانون دون زيارة مواقع الويب غير القانونية. ويحدث التنمر والتصيد وخطاب الكراهية بانتظام عبر الإنترنت وتستجيب السلطات للتقارير.

وعندما يتم التصيد عبر حساب مجهول، قد يعود ملف التعريف إلى عنوان IP الخاص به. فإذا كان صديقك ينخرط في نشاط عبر الإنترنت على شبكة الـWi-Fi الخاصة بك له تداعيات في العالم الحقيقي – قد تقوم الشرطة بزيارتك.

9- يمكنهم استخدام أجهزة أخرى على الشبكة

يمتلك العديد من الأشخاص أجهزة مثل الطابعات وأمازون أليكسا ومكبرات الصوت وحتى محركات الأقراص الثابتة المتصلة بالإنترنت. ويسمح للمستخدمين بالتحكم في جوانب من منازلهم عبر هواتفهم. غير أنه من خلال مشاركة كلمة مرور الـWi-Fi الخاصة بك، من المحتمل أن تسمح للآخرين باستخدام هذه الأجهزة.

(تعبيرية من آيستوك)

ورغم أنه قد يكون ذلك عرضياً غير أنه من المحتمل أن تتضايق إذا تمت مقاطعة أغنية كنت تستمع إليها عبر مكبر صوت Wi-Fi بواسطة نغمات جيرانك.

10- يمكنهم مشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع من حولهم

إذا كنت تعيش في مبنى سكني أو منطقة يوجد بها عدد كبير من اتصالات Wi-Fi المحتملة، قد يتسبب تسليم كلمة المرور الخاصة بك في حدوث مشكلات.

إذا قمت بمشاركة كلمة المرور مع شخص واحد، فإن العديد من الأشخاص الآخرين يمكن لهم الحصول على الكلمة، ما يزيد من احتمال حدوث نشاط غير قانوني عبر عنوان IP الخاص بك. وقد لا يسيء الجار الموثوق به استخدام شبكة الـWi-Fi الخاصة بك، إلا أن الشخص الذي لا يعرفك قد يراها فرصة جيدة.