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توقف العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال في إسرائيل 

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شكرا لاهتمامكم بخبر توقف العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال في إسرائيل  والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقف العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال في إسرائيل 

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توقف العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال في إسرائيل

بعض البنوك الإسرائيلية توقف أعمالها بسبب الاحتجاجات

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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