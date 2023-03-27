عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أجيليتي” الكويتية تحصل على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 75 مليون دولار



قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا للحصول على 75 مليون دولار كتسهيلات ائتمانية من بنك إقليمي، كجزء من برنامج إعادة التمويل الذي بدأته العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها قد استكملت إلى الآن الاتفاق على 3.075 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية التي أعلنتها في يوليو/تموز وأن الهدف من هذه الجولة هو 3.2 مليار دولار.

وفي يوليو/تموز أعلنت أجيليتي أنها تعتزم زيادة برنامج تمويلي كانت قد اتفقت عليه مع جهات ائتمانية إلى 3.2 مليار دولار من 1.4 مليار دولار، وذلك لتمويل خططها للنمو بما يشمل الاستحواذ على أسهم جون مينزيس البريطانية.