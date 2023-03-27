شكرا لاهتمامكم بخبر “ميدغلف للتأمين” تفسخ عقدها مع الرئيس التنفيذى “كوراس” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ميدغلف للتأمين” تفسخ عقدها مع الرئيس التنفيذى “كوراس”



قرر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف للتأمين” في اجتماعه أمس، فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جويتز كوراس من منصبه ابتداءً من تاريخ القرار.

وقالت الشركة في بيان لـ” تداول السعودية “، إن هذا الإجراء يأتي بناءً على المادة الثمانين من نظام العمل لتقصيره بأداء مهامه الجوهرية، مع احتفاظ الشركة بحقها القانوني، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية، إن وجدت، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس الإدارة باجتماعه أمس، بتكليف عمرعبد الرحمن المحمود للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية وذلك ابتداءً من تاريخه.

وأشارت إلى أن عمرعبد الرحمن المحمود يمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الشركات وكذلك بسوق التأمين و شغل مناصب قيادية في الشركة كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي.

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف للتأمين”، فى فبراير الماضي أنه خلال تحليل الإدارة التنفيذية والفريق الاكتواري لوضع الشركة المالي غير المُراجع للربع الرابع للسنة المالية المنصرمة، تبيّن احتمالية تكبّدها لخسائر تزيد على 10% من صافي أصولها وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.

وقالت “ميدغلف للتأمين” في بيان على “تداول السعودية”، آنذاك، إن ذلك قد يؤثر أيضا، في حال تحققه، بشكل سلبي على الملاءة المالية للشركة وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي “ساما”.