عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فرست سيتيزنز” تستحوذ على بنك سيليكون فالي



وافقت شركة تأمين الودائع الفيدرالية على بيع بنك سيليكون فالي المتعثر لمؤسسة “فرست سيتيزنز بنك آند تراست”. وقالت شركة تأمين الودائع الفيدرالية في بيان أصدرته في وقت متأخر الأحد إن البيع يشمل بيع جميع الودائع والقروض من بنك سيليكون فالي إلى مؤسسة “فرست سيتيزنز بنك آند تراست”. هز انهيار بنك سيليكون فالي الصناعة المصرفية ودفع شركة تأمين الودائع الفيدرالية والمنظمين الآخرين إلى العمل لحماية المودعين لمنع اضطراب مالي أوسع نطاقاً. انهار البنك، ومقره في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا ، في 10 مارس/آذار بعد أن سارع المودعون لسحب الأموال وسط مخاوف بشأن وضع البنك ومدى استقراره. يشار إلى أن انهيار سيليكون فالي هو ثاني أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

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