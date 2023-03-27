عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مساهمون في “نماء للكيماويات” يطلبون عقد جمعية عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة



أعلنت شركة نماء للكيماويات عن تلقّيها خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من رأس مالها، بشأن طلب عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك لتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن العضوية هم هيثم فيصل اسكوبي (مستقل) ومحمد زهير مراد (مستقل) وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

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