شكرا لاهتمامكم بخبر استقالة عمار الخضيري من رئاسة “الأهلي السعودي” وتعيين سعيد الغامدي بدلاً منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقالة عمار الخضيري من رئاسة “الأهلي السعودي” وتعيين سعيد الغامدي بدلاً منه



أعلن البنك الأهلي السعودي عن صدور قرار مجلس الإدارة والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، وذلك لظروفه الخاصة.

ووافق المجلس على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

وقرر المجلس تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وجرى تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023.

يذكر أن طلال الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأميركية.

كما يمتلك طلال الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 27 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل العديد من المناصب كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.