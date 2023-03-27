شكرا لاهتمامكم بخبر “إيسترن كومباني” تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “إيسترن كومباني” تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر في مصر



كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، هاني أمان، أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.

وأشار، إلى أن قرار الشركة برفع أسعار السجائر جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعها.

وأوضح، أنه يجري حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة، خاصة وأن الشركة الشرقية مدرجة في البورصة المصرية ويتم التعامل على أسهمها.

وكانت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، قد أعلنت عن زيادة أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك.

وتراوحت الزيادة الجديدة للسجائر ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات للعلبة الواحدة، ليصبح سعر “كليوباترا بوكس 10” نحو 15 جنيها. كما ارتفع سعر سجائر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيه، وكليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهاً. كما ارتفع سعر سجائر بوسطن وبلومنت إلى 24 جنيه، وارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) إلى 24 جنيه، وزاد سعر كليوباترا سوبر إلى 24 جنيه.

كما أصبح سعر سجائر مونديال (أحمر / أرزق / سيلفر) 24 جنيه، ومونديال سويتش (منتول / بلوبيري) 24 جنيه، وزاد سعر كليوباترا بلاك إلى 24 جنيهاً، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهاً، و”فايسروي” و “بال مال” إلى 33 جنيهاً.

أيضاً، قررت الشركة، تطبيق زيادة جديدة على أسعار المعسل. وأوضحت، أنه تقرر زيادة المعسل سلوم وقص عبوة (70) جراماً إلى 9 جنيهات، وعبوة (120) جراماً إلى 15 جنيهاً، وعبوة 500 جرام إلى 55 جنيهاً.

كما تقرر زيادة معسل صنف أبو نجمة عبوة (100) إلى 11 جنيهاً، وعبوة (500) جرام إلى 45 جنيهاً، وعبوة (1000) جرام إلى 85 جنيهاً، وصنف وان فوريو عبوة (250) جراماً إلى 85 جنيهاً.