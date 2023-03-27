شكرا لاهتمامكم بخبر كارثة تدق ناقوس الخطر في الصين.. والحكومة تضعها أولوية قصوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كارثة تدق ناقوس الخطر في الصين.. والحكومة تضعها أولوية قصوى



تحتاج الحكومات المحلية المثقلة بالديون في الصين إلى طرق جديدة لجمع الأموال في ظل نظام مركزي أوضح أن أولويته هي تقليل المخاطر المالية.

قال محللو وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الدين المباشر للحكومات المحلية تجاوز 120% من الإيرادات في عام 2022، مشيرين إلى أن هذا يتجاوز ما قالت بكين بشكل غير رسمي إنه مستوى دين مقبول.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي، قال محللو ستاندرد آند بورز: “لقد اعتمدت المقاطعات والبلديات في الصين بشكل كبير على إصدار السندات الموسع خلال التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد وعائدات بيع الأراضي المنهارة”.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الدين الحكومي المحلي الصريح للصين قد تضاعف تقريباً على مدى 5 سنوات إلى ما يعادل 5.14 تريليون دولار – أو 35.34 تريليون يوان – العام الماضي. ولا يشمل ذلك العديد من الفئات الأخرى للديون ذات الصلة والمتنامية بسرعة مثل “آليات التمويل الحكومية المحلي” (LGFV) – والتي سمحت للسلطات الإقليمية بالاستفادة من القروض المصرفية لمشاريع البنية التحتية، وفقاً لما ذكره تقرير موسع لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

اهتمام الحكومة المركزية في الصين

وفي تقرير العمل الحكومي السنوي الصيني الذي صدر هذا الشهر، تم تخصيص قسم كامل لمنع ونزع فتيل المخاطر الرئيسية – بشكل أساسي في العقارات وديون الحكومة المحلية. وقال التقرير فيما يتعلق بوضع الحكومات المحلية: “يجب أن نمنع تراكم ديون جديدة مع العمل على تقليص الديون الحالية”.

يذكر، أن الموضوع لم يحظ بمثل هذه الأهمية في تقرير العام الماضي، كما أشار تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا.

وقال “لو”: “إلى جانب هدف النمو المحافظ [عند حوالي 5%]، قد يشير هذا إلى تحول محتمل في التركيز لمعالجة المخاطر المالية والديون المخفية من الحكومات المحلية في وقت ما من هذا العام، لا سيما في النصف الثاني، بعد استقرار الانتعاش الاقتصادي إلى حد كبير”.

واستخدمت الخطب الرئيسية الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ لغة مماثلة في دعوة المسؤولين إلى معالجة المخاطر النظامية. كما حدد رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ هذا الشهر سياسات “منع المخاطر ونزع فتيلها” كواحدة من أولويات الحكومة على المدى القريب.

كما شدد “شي” على معالجة الفساد، وهي قضية منتشرة في الصين – بما في ذلك على المستوى المحلي.

كورونا والعقارات

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أدى فيروس كورونا، وتراجع العقارات إلى تقليص إيرادات الحكومة المحلية، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى بالضبط.

وقالت وزارة المالية إن إنفاق البلاد على الصحة ارتفع بنحو 18% العام الماضي إلى 2.25 تريليون يوان، بعد أن نما بالكاد في عام 2021.

فيما شهدت البند الخاص في الميزانية، والتي تسمى صناديق الحكومة المحلية انخفاضاً في الإيرادات من مبيعات الأراضي بنسبة 23.3% إلى 6.69 تريليون يوان – خسارة بنحو 288 مليار دولار. وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز ومحللون آخرون أن مبيعات الأراضي تمثل حوالي ربع إجمالي إيرادات الحكومات المحلية.

يذكر، أنه في الصين، الأرض تكون مملوكة للحكومة وتباع للشركات من أجل التنمية – تستمر اتفاقيات الاستخدام لمدة 70 عاماً إذا كان المشروع سكنياً.

وقالت مديرة المالية العامة الدولية، وكالة “فيتش راتينغز”، شيري تشاو، إن الإيرادات المتعلقة بالعقارات من المرجح أن تظل تحت الضغط حيث لم تتعاف معنويات مشتري المساكن بالكامل.

ورجحت أن تتجه الحكومات المحلية إلى 3 قنوات أخرى لزيادة الإيرادات:

الضرائب – خفض مستوى التخفيضات الضريبية المعلن عنها أثناء الوباء

مبيعات الأصول – تولد في الغالب دخلاً لمرة واحدة من بيع أو تأجير الأصول المملوكة للدولة

التحويلات – سحب المزيد من أموال الحكومة المركزية

زادت الحكومة المركزية في الصين تحويلاتها إلى الحكومات المحلية بنسبة هائلة بلغت 17.1% في عام 2022، وتخطط لزيادة الدعم بنسبة 3.6% أخرى هذا العام بـ 10.06 تريليون يوان، وفقاً لوزارة المالية.

وقال محللو ستاندرد آند بورز في تقرير منفصل الأسبوع الماضي: “شكلت التحويلات إلى الحكومات المحلية حوالي 60% من الزيادة في عجز الحكومة المركزية”.

من الناحية التاريخية، كانت الحكومات المحلية مسؤولة عن أكثر من 85% من النفقات، ولكنها لم تتلق سوى حوالي 60% من عائدات الضرائب، حسبما قالت مجموعة “Rhodium” في عام 2021.